Исследователи сравнили гены тяжело больных пациентов и здоровых, чтобы выявить различия, которые могут стоять за осложнениями при COVID-19.

Почему некоторые люди после заражения коронавирусом вообще не страдают ни от каких симптомов, а другие становятся смертельно больными? Это одна из самых больших загадок нынешней пандемии. Теперь ученые нашли определенные ответы на нее в человеческой ДНК.

Читайте такжеВ США дали прогноз, когда вакцины сделают жизнь снова " нормальной"Как пишет BBC в новом исследовании ученые обнаружили у 2200 пациентов с COVID-19, которые попали в отделение интенсивной терапии, определенные генетические различия. Некоторые из них могут сделать людей более склонными к развитию симптомов болезни (подробнее с результатами исследования можно ознакомиться на сайте Nature). Это открытие проливает свет на то, когда иммунная система работает не так, как должна была бы. Это может помочь определить новые способы лечения.

По словам консультанта по вопросам медикаментов Королевского лазарета в Эдинбурге Кеннета Байлли, искать такие способы все равно придется, несмотря на появление вакцин.

"Вакцины радикально сократят количество случаев заболевания COVID-19. Но, скорее всего, врачи во всем мире и дальше будут лечить людей с этой болезнью в отделениях интенсивной терапии в ближайшие годы. Поэтому поиск новых способов лечения очень важен", - сказал он.

Читайте такжеNature: Ученые выяснили, как долго действует прививка от COVID-19BBC пишет, что ученые проанализировали ДНК пациентов в более чем 200 отделениях интенсивной терапии в Великобритании. Они сканировали каждый ген, содержащий инструкции для каждого биологического процесса в теле. В частности, их интересовали те гены, которые говорят организму, как бороться с вирусами. Затем геном тяжело больных пациентов сравнивали с ДНК здоровых людей, чтобы выявить генетические различия. И ряд таких разногласий был выявлен.

"Это часть системы, которая делает ваши иммунные клетки более агрессивными и более провоцирующими воспаление", - пояснил профессор Байлли.

Но если ген содержит ошибки, иммунная реакция может быть слишком мощной. Поэтому слишком сильное воспаление может повредить легкие пациента. Существует класс противовоспалительных лекарств, которые уже используются при лечении таких болезней, как ревматоидный артрит. Эти лекарства влияют именно на этот биологический механизм. Один из таких препаратов - baricitinib.

"Это один из потенциальных кандидатов для применения при лечении COVID-19. Но, конечно, мы должны провести широкомасштабные клинические испытания, чтобы выяснить, работает ли он", - сказал Байлли.

Читайте такжеПервый человек в мире получил прививку от коронавируса вакциной Pfizer (фото, видео)Генетические различия были также обнаружены в гене под названием DPP9, который играет роль в воспалительных процессах. Кроме того, ученые нашли изменения в гене OAS, который помогает остановить размножение вируса. Вариации в гене IFNAR2 в ДНК тяжело больных пациентов тоже были обнаружены во время исследования. Этот ген связан с выработкой противовирусной молекулы под названием интерферон. Ее производство в теле начинается сразу же, как только иммунная система обнаруживает заражение.

Считается, что если интерферона будет слишком мало, это может дать вирусу "фору". Он быстрее размножится, что может привести к началу тяжелой формы COVID-19.

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Перевод: Лесь Дымань