Издание подсчитало, сколько времени понадобится государствам, чтобы сделать прививку от коронавирус 75% населения.

Когда пандемия коронавируса наконец закончится? Этот вопрос нависает буквально над всем с того момента, когда COVID-19 охватил весь мир в 2020 году. Ответ на него можно дать путем оценки процесса вакцинации.

Об этом пишет издание Bloomberg, которое создало самую большую базу данных прививок от коронавируса, которые уже были сделаны в мире в настоящее время. Всего по миру разошлись 119 миллионов доз. Американские ученые, такие как главный инфекционист США Энтони Фаучи, считают, что нужно сделать прививку 70-85% населения, чтобы жизнь вернулась к норме. Отслеживание вакцинации от Bloomberg показало, что некоторые страны значительно быстрее достигают прогресса, чем другие, ставя целью сделать два укола 75% своих жителей.

Читайте такжеFinancial Times: Значение вакцин в уничтожении COVID-19 преувеличеноИзраиль в настоящее время стал страной с самым высоким уровнем вакцинации в мире. Всего через два месяца он достигнет цели, сделав прививку 75% населения. США же сделают это как раз к новогодней ночи 2022 года (хотя Северная Дакота выполнит свою работу на полгода раньше, чем Техас).

Учитывая то, что вакцинация проходит в богатых странах Запада быстрее, чем в мире в целом, понадобится 7 лет, чтобы избавиться COVID-19. Это если темп иммунизации будет таким, как сейчас.

Bloomberg объясняет, что его калькулятор вакцинации призван дать взгляд на вещи в перспективе. Он использует текущие средние данные о проведенных прививках. Это означает, что чем больше уколов будет сделано, тем больше будет уменьшаться цифра, которая означает время, нужное для вакцинации 75% населения. Расчеты будут изменчивыми, особенно в начале процесса дистрибуции вакцин. А показатели могут быть искаженными временными задержками и проблемами.

Например, расчет для Нью-Йорка ненадолго вырос до 17 месяцев из-за зимних метелей, которые мешали некоторым группам людей сделать прививку. Теперь, когда непогода прошла, показатель вернулся к старому показателю на уровне 13 месяцев. Схожим образом оценка вакцинации в Канаде ухудшилась на 50% из-за сообщений о задержках в поставках вакцин. Из-за этого оценки говорят, что Канаде понадобится более 10 лет, чтобы сделать прививку от COVID-19 75% своих граждан.

Читайте такжеВ ВОЗ обеспокоены эффективностью вакцин против новых штаммов коронавирусаЭто может послужить тревожным сигналом для политиков и чиновников в сфере здравоохранения, но не означает, что канадцы обречены на десятилетия социального дистанцирования. Канада заключила контракты на самое большое количество доз на душу населения, чем любая другая страна. Поэтому ее оценки будут расти.

Темпы вакцинации, скорее всего, ускорятся, когда еще больше препаратов станут доступными. Некоторые крупнейшие в мире производители медикаментов из Мексики и Индии только начинают свою работу. Страны заключили более 100 сделок на покупку более 8,5 миллиардов доз вакцин, о чем свидетельствуют данные Bloomberg. Треть стран только начали кампании по вакцинации.

Когда можно будет жить без масок и социального дистанцирования?

Издание The Atlantic признает, что жизнь без необходимости носить маску стала огромной мечтой. И, по крайней мере, до конца 2021 года эта мечта точно не осуществится. А возвращение к нормальной жизни будет зависеть от двух ключевых вопросов. Один из них - могут ли вакцинированные люди быть носителями коронавируса без симптомов. А второй - как быстро большинство сделает прививку.

Между тем, в Великобритании эксперты попытались оценить, когда вакцины начнут влиять на пандемию COVID-19. Они допустили, что количество смертей в королевстве начнет заметно сокращаться уже в конце февраля. А весной больницы должны почувствовать облегчение из-за уменьшения притока тяжело больных пациентов. И показатели будут улучшаться с увеличением процента вакцинированных британцев.

Издание The Economist считает, что Украина будет среди тех стран, которые не смогут массово вакцинировать свое население до 2023 года. Поэтому жить с масками украинцам, скорее всего, придется еще долго.

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Перевод: Лесь Дымань