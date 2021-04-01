Пандемии COVID-19 еще не наступил конец, и следующая волна может быть еще хуже.

Еще рано говорить о коронавирусе в прошедшем времени, даже если кампании по вакцинации станут более распространенными. Худшие вспышки происходят в местах, наименее готовых с ними бороться.

Об этом пишет Bloomberg, добавляя, что в богатых странах вакцины распространяются со все большей скоростью. Карантинные ограничения смягчаются на фоне весеннего солнца. Появляется соблазн поверить, что долгий кошмар COVID-19 наконец-то заканчивается.

Читайте такжеThe Guardian: все вакцины от COVID-19 перестанут действовать менее чем через годВ Великобритании 58% взрослого населения получили хотя бы одну дозу. В США президент Джо Байден удвоил первоначальную цель сделать 100 миллионов прививок за 100 первых дней своей работы. А это значит, что к концу апреля американцы должны получить 200 миллионов доз. В Google поисковый запрос "после COVID" стал в последние месяцы более популярным, чем "симптомы COVID". Это говорит о том, что мир думает о жизни после возвращения к норме. Но это ошибка.

"Несмотря на то, что мы все чаще говорим о коронавирусе в прошедшем времени, худшее еще может быть впереди. За март количество зараженных в мире выросло на 47%. Ежедневно фиксируются примерно 600 тысяч случаев, и это больше, чем в любой момент в прошлом году", - говорится в статье.

Хуже то, что если предыдущие волны вспыхивали в основном в Западной Европе и США, теперь COVID-19 на подъеме в Южной Америке и Южной Азии, на Ближнем Востоке и других развивающихся странах.

"Многие страны, где COVID-19 в последнее время распространялся быстрее всего, - это те страны, где нынешние темпы вакцинации не приведут к появлению коллективного иммунитета еще много лет или и десятилетий", - говорится в статье.

Богатые страны смогут вакцинировать 75% своего населения уже в этом году. Другим не так повезло. Наприклад, Украине понадобится на это 10 лет. В таком положении, как и наша страна, также Пакистан, Иран и Бангладеш. Соседняя Турция, по оценкам Bloomberg, вакцинирует 75% населения за 1,2 года.

Читайте такжеPolitico: Паспорта вакцинации от COVID-19 приведут нас или к утопии, или к вакцинному апартеидуЭто усилит акцент на проблемах неравенства и несправедливости в поставках вакцин, о которых до сих пор не упоминали в публичных обсуждениях. В январе США пожертвовали 4 миллиарда долларов программе COVAX, которая должна обеспечить прививками страны с низкими и средними доходами. Но ей все равно не хватает около 2 миллиардов, чтобы обеспечить 1,8 миллиардами доз страны в этом году.

Вдобавок, Великобритания, США, Швейцария и страны ЕС продолжают блокировать процесс отказа от интеллектуальной собственности на вакцины. Это означает, что производители лекарств в Индии и Южной Африке не могут заняться массовым производством доз по более низкой цене. Поэтому развивающиеся страны испытывают на себе это бремя.

"Решение на данном этапе политическое и логистическое", - сказала профессор здравоохранения из Университета Джеймса Кука в Австралии Стефани Топп.

Читайте такжеХирурги мира призвали вакцинировать всех людей от COVID-19 перед плановыми операциямиОна подчеркнула, что страны, которые защищают только собственное население и отказываются финансировать вакцинацию в других частях мира, скоро поймут свою ошибку.

"Если болезнь распространяется где-то далеко в нашем глобализированном и тесно переплетенном мире, она обязательно вернется снова", - пояснила Топп.

Вакцинация против коронавируса: что известно

Как сообщал УНИАН, 24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Во время первого этапа прививки получают медики, которые работают с больными COVID-19, бригады скорой помощи, сотрудники лабораторий, тестирующих на COVID-19, жители и персонал домов для людей преклонного возраста, военнослужащие, которые проходят службу в районе проведения ООС.

В Украине прививки делают пока только вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной в Индии в Институте сыворотки крови по лицензии.

При вакцинации от СOVID-19 нельзя использовать вторую дозу препарата другого производителя – эпидемиолог

Украина до 15 апреля может получить первую партию вакцин от COVAX - Степанов

В Минздраве заявили о готовности вакцинировать от коронавируса до четырех миллионов украинцев в месяц

Читайте новости мира и переводы зарубежной прессы на канале УНИАН ИноСМИ

Перевод: Лесь Дымань