Лидером по распространению коронавируса являются США.

В мире число заразившихся коронавирусом с начала пандемии превысило 160 млн человек.

Читайте такжеВОЗ назвала "индийский" штамм коронавируса международной угрозойОб этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. В то же время умерли от болезни более 3,3 млн человек, вакцинировалось - 1,3 млрд.

Страны, где больше всего заболевших:

США (32,8 млн),

Индия (23,7 млн),

Бразилия (15,3 млн),

Франция (5,8 млн),

Турция (5 млн).

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Автор: Ирина Погорелая