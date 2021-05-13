В мире растет количество больных коронавирусом \ фото REUTERS
В мире число заразившихся коронавирусом с начала пандемии превысило 160 млн человек.
Читайте такжеВОЗ назвала "индийский" штамм коронавируса международной угрозойОб этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. В то же время умерли от болезни более 3,3 млн человек, вакцинировалось - 1,3 млрд.
Страны, где больше всего заболевших:
- США (32,8 млн),
- Индия (23,7 млн),
- Бразилия (15,3 млн),
- Франция (5,8 млн),
- Турция (5 млн).
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