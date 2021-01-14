Как отметили в Институте Коха, для того, чтобы взять под контроль пандемию коронавируса, нужно соблюдать противоэпидемические меры для снижения числа инфицированных.

Глобальная пандемия COVID-19 будет взята под контроль до конца 2021 года. Однако для этого необходимо соблюдать противоэпидемические меры для снижения количества инфицированных.

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Об этом на пресс-конференции заявил Лотар Вилер, глава немецкого Института Роберта Коха, передает РБК-Украина со ссылкой на Suddeutsche Zeitung.

"В конце этого года мы будем контролировать эту пандемию. Но сейчас мы должны тщательно использовать все меры, направленные на ограничение социальных контактов, чтобы снизить число инфицированных", - отметил Уилер.

Он также обратился к населению Германии с призывом защитить себя от коронавируса.

"Вы не можете говорить, что меры не работают, если вы их не соблюдаете. Это как зонтик, который не открываешь, когда идет дождь", - добавил Вилер.

Пандемия коронавируса: что известно

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что второй год пандемии коронавируса может оказаться сложнее первого.

Эксперты ВОЗ прибыли в китайский Ухань для изучения происхождения COVID-19. До того как они начнут работу, их поместят на двухнедельный карантин. После этого группа ВОЗ будет опрашивать людей из исследовательских институтов, больниц и рынка морепродуктов в Ухане, откуда, как предполагается, пошел коронавирус.

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Автор: УНИАН