В скором времени вакцинация будет доступна даже для грудных детей, считает гендиректор компании.

Генеральный директор Moderna Inc (MRNA.O) Стефан Бансел поделился своими мыслями о том, когда в мире закончится пандемия коронавируса. Глава, компании, производящей одну из вакцин от COVID-19, дал позитивные прогнозы.

Об этом сообщает издание Reuters.

Так, гендиректор Moderna считает, что пандемия коронавируса может закончиться через год. К такому выводу он пришел из-за того, что производство вакцин начало увеличиваться. Это, в свою очередь, обеспечит глобальные поставки, за счет чего гораздо больше людей смогут получить прививки от коронавируса.

"Если вы посмотрите на промышленное расширение производственных мощностей за последние шесть месяцев, то к середине следующего года должно быть доступно достаточно доз, чтобы все люди на Земле могли пройти вакцинацию. Бустеры также должны быть возможны в той мере, в какой это необходимо", - рассказал Бансел.

Читайте такжеВ США одобрили введение бустерной дозы антиковидной вакцины PfizerТакже он отметил, что в скором времени вакцинация будет доступна даже для грудных детей. Помимо этого, утверждает гендиректор Moderna, даже те люди, которые не будут вакцинированы, все равно получат иммунизацию естественным путем, ведь штамм "Дельта" очень заразен.

"Таким образом, мы окажемся в ситуации, аналогичной ситуации с гриппом. Вы можете сделать прививку и хорошо провести зиму. Не делайте этого и рискуете заболеть и, возможно, даже оказаться в больнице", - заявил Бансел.

Генеральный директор компании, которая производит одну из вакцин от коронавируса, считает, что уже через год человечество вернется к привычной жизни и пандемия закончится. Он также заявил о необходимости повторной вакцинации "бустерными" дозами.

"В настоящее время мы тестируем варианты, оптимизированные для Delta, в клинических испытаниях. Они лягут в основу бустерной вакцинации на 2022 год. Мы также испытываем Delta plus Beta, следующую мутацию, которая, по мнению ученых, вероятна", - поделился планами компании Бансел.

Ранее УНИАН уже сообщал, что эксперты США рекомендовали определенным категориям граждан сделать бустерную прививку от коронавируса.

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Автор: Полина Кузенко