Любопытно, что большинство врачей-кардиологов как раз советуют пациентам с аритмией максимально ограничить употребление кофе и кофеиносодержащих напитков.

Кофеин - мощный стимулятор сердечной деятельности уменьшает риск сердечной аритмии. С каждой дополнительной чашкой кофе в день вероятность этого опасного для жизни нарушения сокращается на 3%.

Кофе помогает не спать и сохранять ощущение бодрости, но также сокращает и риск аномальных ритмов сердца или аритмии. К такому неожиданному выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско. Они тщательно проанализировали воздействие употребления кофе на количество случаев аритмии у более чем 380 тыс. человек.

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Было установлено, что при каждой дополнительной чашке кофе, употребляемой ежедневно, риск развития аритмии сокращался на 3%. Особенно это касалось артериальной фибрилляции и суправентрикулярной тахикардии. При этом не получены доказательства того, что генетически заложенные различия в метаболизме кофеина как-то влияют на связь между кофе и аритмией. Любопытно, что большинство врачей-кардиологов как раз советуют пациентам с аритмией максимально ограничить употребление кофе и кофеиносодержащих напитков, пишет medikforum со ссылкой на The Daily Mail.

У кофеина есть и некоторые другие преимущества для здоровья. Исследования показывают, что он позволяет противостоять болезням печени и диабету второго типа, даже увеличивая продолжительность жизни. Это наиболее широко употребляемый в мире стимулятор, он повышает уровень энергии приблизительно на 5%. Наука полагает, что употребление от двух до четырех чашек кофе в день в сочетании с регулярными физическими нагрузками являются весьма эффективной стратегией для противостояния лишнему весу.

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Автор: Иван Бойко