Власти издали приказ о закрытии города на карантин поздно вечером в среду. Однако на какой срок вводится локдаун в приказе не говорится.

Власти Китая ввели локдаун в городе Сиань с населением 13 млн человек из-за выявления 127 случаев инфицирования коронавирусом.

Мгновенная блокировка, вызвавшая панику в городе, незадолго до того, как Пекин будет принимать зимние Олимпийские игры, отмечает издание the Guardian. Сообщается, что заражение распространилось на 14 районов Сианя.

В связи с локдауном всем жителям Сиань запрещено покидать дома, за исключением похода в магазин для покупки предметов первой необходимости через день или в чрезвычайных ситуациях. В то время как поездки в город и из города приостановлены, за исключением непредвиденных обстоятельств, требующих официального разрешения. Также были закрыты все второстепенные предприятия.

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По сообщению государственного информационного агентства Синьхуа, власти издали приказ о закрытии города на карантин поздно вечером в среду. Однако на какой срок вводится локдаун в приказе не говорится. При этом государственные СМИ не сообщают, какой вариант коронавируса выявлен в Сиане.

Меры изоляции являются одними из самых суровых с тех пор, как Китай закрыл на карантин 11 млн жителей в Ухане в начале 2020 года, где коронавирус был впервые обнаружен.

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