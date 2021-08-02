Республиканцы в Конгрессе провели расследование и решили, что вирус COVID-19 вырвался из лаборатории в Ухане.

Коронавирус COVID-19 был создан в Уханьском институте вирусологии, говорится в докладе, представленном американским конгрессменом Маком Макколом.

Об этом сообщает Reuters.

Главный республиканец Комитета по международным делам Палаты представителей утверждает, что проведенное его однопартийцами расследование подтверждает искусственное происхождение вируса.

Читайте также"Китай должен выплатить миру $10 триллионов за коронавирус" – ТрампТакже, по его словам, в докладе приводятся доказательства того, что китайские ученые при помощи американских экспертов и поддержке госфондов США и Китая работали над изменением структуры коронавирусов, чтобы сделать его заразным для людей.

"Теперь мы считаем, что пришло время полностью отказаться от того, что источником вируса стал рынок морепродуктов", — говорится в докладе.

Республиканцы предполагают, что вирус вырвался из лаборатории незадолго до 12 сентября 2019 года.

Как уже сообщал УНИАН, абсолютное большинство украинцев тоже считают, что коронавирус SARS-CoV-2 был создан искусственно. Такую точку зрения разделяют примерно три четверти граждан.

Автор: Станислав Кожемякин