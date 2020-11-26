Новые карантинные ограничения вступят в силу уже 28 ноября и продлятся до 31 января 2021 года.

В Грузии решили ужесточить карантинные ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

Об этом сообщил премьер-министр Георгий Гахария после заседания координационного совета при правительстве, пишет Эхо Кавказа.

Согласно решению властей, в период с 28 ноября по 31 января по всей стране ограничивается передвижение пешеходов и транспортных средств с 21:00 до 05:00, а также пребывание в общественных местах. Исключение – 31 декабря (новогодняя ночь) и 6 января (рождественская ночь).

Также, в этот период ограничивается регулярное междугороднее сообщение (в том числе – железнодорожный транспорт, автобусы, маршрутные такси). Движение легковых автомобилей не ограничивается.

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Все рестораны и объекты общественного питания будут работать на вынос. Допускается – т.н. take-away, delivery, drive-сервисы.

Ограничивается работа фитнес-центров и бассейнов. Проведение конференций, тренингов, культурных и развлекательных мероприятий допускается лишь в онлайн-формате. Ограничивается деятельность спортивных и культурных кружков/студий.

При этом, в крупных городах будут введены дополнительные ограничения:

В Тбилиси, Телави, Батуми, Кутаиси, Рустави, Гори, Поти и Зугдиди прекращает работу муниципальный транспорт;

Торговые объекты будут работать в дистанционном режиме (исключение – продуктовые магазины; зоомагазины; аптеки; магазины, торгующие продукцией для животных, бытовой химией; киоски, торгующие прессой).

Рынки открытого и закрытого типа не работают. Продолжают работу аграрные рынки.

Школы, профучилища, вузы (кроме медицинских программ) полностью переходят на дистанционный режим.

Прекращают работу детские сады.

В период с 24 декабря по 2 января карантинные ограничения планируется ослабить. Так, в масштабах страны будут работать торговые центры, рынки открытого и закрытого типа. Также будет восстановлена работа муниципального и междугороднего транспорта.

В период с 3 по 15 января в масштабах страны будут объявлены выходные. Будут введены все те ограничения, действующие с 28 ноября по 24 декабря.

Не будут работать государственные и частные учреждения, кроме банков и объектов стратегической важности.

В период с 16 по 31 января по всей стране планируется восстановить работу муниципального и междугороднего транспорта, торговых объектов и рынков (в выходные они работать не будут).

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При этом, в течение всего этого периода ограничения не затронут любую другую экономическую деятельность, в том числе: строительно-ремонтные работы, проводимые государственными и частными организациями; работу банков; работу продуктовых, зоомагазинов, аптек, магазинов, торгующих продукцией для животных, бытовой химией, и киоски, торгующие прессой; сервисы доставки; салоны красоты и центры эстетической медицины; автосервисы и сервисы технического инспектирования; сервисы ремонта бытовой техники; аграрные рынки.

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Автор: Александр Топчий