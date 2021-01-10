До конца карантина будут закрыты универмаги и торговые центры, кинотеатры, салоны красоты, фитнес-клубы и игровые площадки.

Власти Кипра ввели строгий карантинный режим по всей стране с сегодняшнего дня, 10 января.

Читайте такжеКипр намерен открыть границы для иностранных туристов 1 марта Он продлится до 31 января, передает ТАСС. Это второй локдаун на острове с начала пандемии.

Нынешний карантин на Кипре предполагает самоизоляцию жителей острова с возможностью покидать дома не больше двух раз в день. Выйти на улицу можно только с разрешения властей после отправки СМС-сообщения на специальный номер с указанием цели поездки. Кроме того, вводится комендантский час с 21:00 до 5:00. В это время покинуть свой дом можно только в случае чрезвычайной ситуации и для того, чтобы добраться до работы или, наоборот, вернуться домой.

До конца карантина будут закрыты универмаги и торговые центры, кинотеатры, салоны красоты, фитнес-клубы и игровые площадки. Продолжат работу рынки, отели, а также предприятия строительного сектора, обрабатывающей промышленности и пищевой индустрии.

Коронавирус на Кипре

По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии на Кипре зарегистрированы 27 тыс. заразившихся коронавирусом. Умерли 147 человек.

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Автор: УНИАН