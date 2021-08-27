Сало - не только вкусный, но и полезный продукт, любимый многими украинцами

Ежегодно 27 августа в нашей стране отмечается День сала. В рамках празднования торжества по всей Украине устраивают ярмарки, фестивали и соревнования, где можно попробовать кусочек нежнейшей свинины. Присоединяясь к событию, УНИАН предлагает вам узнать, в чем польза сала и почему мы так сильно его любим.

Ранее мы рассказывали, какой праздник 27 августа отмечают, кроме этого.

Когда появилось сало - экскурс в историю

Согласно данным историков, сало в украине появилось еще при Киевской Руси. Уже тогда во время пиршеств на столе можно было увидеть такой продукт. Тем не менее, родина лакомства не Украина, а Италия. Более трех тысяч лет назад сало давали рабам, чтобы они не ослабевали от тяжелой работы. Позже его стали употреблять в пищу и богачи - с маслом и специями.

Бытует мнение, что украинцы - рекордсмены по потреблению свинины. На самом деле, это не так. В мире нация занимает лишь тринадцатое место, уступая позиции жителям Чехии, Германии, Польши и других стран Европы. Как оказалось, украинцы больше любят колбаски и различные вырезки.

Виды сала - каким бывает продукт

Само по себе сало - это жировая прослойка в брюшной полости, которая появляется в период откорма животного - свиньи или кабана. Качество продукта напрямую зависит от рациона скотины, именно поэтому домашнее сало такое нежное и сочное - животных кормят со стола объедками или натуральным кормом.

Существует несколько видов сала:

с прожилками мяса - грудинка или бекон;

смалец - растопленное сало, которое в Европе мажут на бутерброды, а в Украине используют, как кулинарный жир;

шкварки - маленькие кусочки сала, которыми часто посыпают вареники.

В продаже можно найти и конфеты "Сало в шоколаде", но продукт этот, мягко говоря, на любителя.

Какие болезни лечит сало - польза для организма

Главные преимущества продукта - наличие жирных кислот и витаминов. В организме животного сало обеспечивает запас питательных веществ. Арахидоновая кислота активизирует защитные свойства иммунитета, особенно ярко это видно на примере популярной закуски - бутерброда с салом и чесноком. В осенне-зимний период употребление такого сочетания поможет справиться с простудой.

Читайте такжеПольза и вред тыквы: особенности целебного овощаАрахидоновая кислота укрепляет стенки сосудов, запускает обмен холестерином, выводит из организма токсины и шлаки. Витамины A, E и D и селен также присутствуют в составе сала.

Поправиться от него трудно, но зато продукт достаточно сытный. Часто рекомендуют пить алкоголь, закусывая салом. Жир обволакивает стенки кишечника и замедляет процесс опьянения.

Норма сала в день - 30 грамм для взрослого человека. Диетологи рекомендуют есть сало натощак, если хотите нормализовать процесс пищеварения.

Вред сала - кому стоит отказаться

Людям, у которых наблюдаются симптомы панкреатита или холецистита, употреблять в пищу сало нельзя. Превышать суточную норму также нежелательно, особенно людям с ожирением и атеросклерозом. В целом, относиться к салу, как и к любому другому продукту, следует осторожно, потому что "що занадто - то не здраво".

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Автор: Кристина Кащавцева