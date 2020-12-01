Исследователи называют полученные выводы революционными для 160 млн американцев, имеющих лишний вес и ожирение.

Не содержащая пищи животного происхождения диета ускоряет процесс сжигания лишних калорий, который приводит к похудению. Тем самым исчезают и кардиометаболические факторы риска у людей, имеющих лишние килограммы.

Читайте такжеНазваны пять запретных продуктов при похуденииОб этом свидетельствуют результаты исследования. Авторы исследования произвольно разделили добровольцев на две группы. В первой придерживалась растительной диеты, а во второй привычного питания. Все участники эксперимента имели лишний вес и не были больны диабетом. На протяжении 16 недель в первой группе соблюдали растительную диету с низким уровнем жирных продуктов, основанную на фруктах, овощах, цельнозерновых и бобовых. При этом никаких ограничений по калориям у людей не было. Ни в одной группе не изменялся показатель физических нагрузок или какой-либо лекарственный режим, если это только не являлось рекомендациям личных врачей.

Авторы исследования применили опосредованную систему по оценке калорийности для того, чтобы выяснить, как много калорий участники сжигали после стандартного приема пищи на момент начала и после завершения исследований. Оказалось, что в растительной группе интенсивное сжигание калорий выросла, в среднем, на 18,7% через 16 недель. В контрольной группе этот показатель существенно не изменился, передает medikforum со ссылкой на eurekalert.org.

Исследователи называют полученные выводы революционными для 160 млн американцев, имеющих лишний вес и ожирение. В течение ряда лет и даже десятилетий у человека процесс сжигания большего количества калорий после каждого приема пищи может привести к потрясающим результатам в деле борьбы с лишним весом. Правда для этого люди должны перейти на растительную диету, что не каждому по душе.

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Автор: УНИАН