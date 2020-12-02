Также рекомендуется всегда носить маску в помещениях, где отсутствует надлежащее проветривание.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует носить защитную маску внутри и вне помещений, в том числе в магазинах, школах и на работе, если нет возможности соблюдения дистанции как минимум 1 м.

Читайте такжеВ ООН допустили, что пандемия может стереть 20 лет прогресса в борьбе с ВИЧТакже рекомендуется всегда носить маску в помещениях, где отсутствует надлежащее проветривание. Рекомендация распространяется на взрослых и детей старше 12 лет, детям до пяти лет носить маску не рекомендуется. Для возрастной категории от шести до 11 лет решение об использовании маски нужно принимать с учетом ситуации с коронавирусом в конкретной местности и умения ребенка правильно использовать маску, также нужно обеспечить надзор со стороны взрослых, передает ТАСС.

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Автор: УНИАН