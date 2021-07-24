Авокадо стал популярен в кулинарии уже давно, его рекомендуют не только шеф-повара, но и диетологи.

Начнем с того, что авокадо - это, всё-таки, фрукт. Из-за схожести вкусов его сравнивают с баклажанами, называя овощем. Но вы так не делайте, это неправильно. Сегодня мы разбираемся, кому можно употреблять авокадо, а кому стоит от него отказаться, а также предлагаем чудесные завтраки с авокадо.

Польза авокадо - почему стоит купить фрукт

В пищу принято употреблять только мякоть. Она считается кладезем полезных веществ и содержит:

витамины А, В, Е, С, К и фолиевую кислоту;

минералы: кальций, фосфор, калий, железо, натрий, медь, йод, магний и множество других;

мононенасыщенные жиры.

Благодаря последнему пункту авокадо рекомендован для худеющих, несмотря на свою высокую калорийность (на 100 гр - 200 ккал). Кстати, фрукт не содержит холестерин.

Также авокадо необходим людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и ЖКТ. Он благотворно влияет на нервную систему, уменьшает чувство усталости и сонливости. Улучшает общее состояние организма.

Вред авокадо - кому противопоказано

Диетологи предупреждают - кожура и косточки достаточно токсичны, к тому же, специфический состав авокадо может вызвать аллергию. Это причина, по которой вводить фрукт в рацион нужно постепенно.

Читайте такжеКофе защищает от развития смертельно опасной аритмии - ученыеЕсли вы раньше никогда не ели авокадо, то и мякоть употреблять нужно в меру из-за большого количества жиров.

Категорически запрещен фрукт людям с болезнями печени и ЖКТ. Осторожно отнестись к такому плоду советуют кормящим мамам, а также тем, у кого диагностирован сахарный диабет.

Также возможна индивидуальная непереносимость авокадо. Если заметили ухудшение самочувствия - откажитесь от фрукта.

Как выбрать авокадо - на что обращать внимание в магазине

Вне зависимости от того, для какого блюда вы покупаете авокадо, обращайте внимание на важные признаки.

Спелое авокадо:

при надавливании появляется небольшая вмятина;

мякоть ярко-зеленого цвета;

если потрясти плод, то можно услышать звук косточки.

Неспелое авокадо:

при надавливании образовалась вмятина огромных размеров или ее нет вообще;

плод по структуре очень твердый;

мякоть с желтизной;

если потрясти плод, то звука косточки не слышно.

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Автор: Кристина Кащавцева