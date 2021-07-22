Решение приняли после исследования Комитетом по безопасности.

У однодозовой вакцины от COVID-19 производства компании Johnson & Johnson, которая должна в скором времени появиться в Украине, увеличился список побочных эффектов. К нежелательным реакциям после вакцинации добавили синдром Гиена-Барре.

Об этом сообщает European medicines agency.

Решение было принято после исследования Комитетом по безопасности EMA, PRAC. В связи с исследованием синдром Гиена-Барре внесут в список редких побочных эффектов препарата Janssen для предупреждения медиков и людей, которых будут прививать этой вакциной.

Отмечается, что выявили 108 случаев развития указанного синдрома после вакцинации препаратом Johnson & Johnson. Один из случаев оказался летальным.

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Справка УНИАН. Синдром Гиена-Барре - острое аутоиммунное воспалительное заболевание, которое характеризуется поражением нервных клеток организм, что приводит к боли, онемению или мышечной слабости, а в некоторых случаях - к летальному исходу.

Как ранее сообщал УНИАН, компании Johnson&Johnson и AstraZeneca модифицируют вакцины от коронавируса для снижения рисков возникновения тромбозов у привитых граждан.

Ученые сейчас изучают причины образования тромбов после введения инъекций обоих препаратов, результаты применят для улучшения безопасности вакцин.

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Автор: Анастасия Горбачева