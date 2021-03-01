Во всем мире более 300 миллионов человек живут с редкой болезнью.

5% населения Украины имеют редкие болезни. Большинство из них - дети.

Читайте такжеВ Украине разрешили пересадку донорской кожиОб этом сообщили в Центре общественного здоровья Украины.

Во всем мире более 300 миллионов человек живут с редкой болезнью. В Украине это - 4533 человека, 80% из них - дети.

Всего насчитывают 6000 различных редких заболеваний, 72% из них - генетические.

В Украине официально зарегистрировано 256 редких заболеваний.

"Редкие заболевания преимущественно неизлечимы. Их трудно диагностировать - в среднем на установление диагноза пациенты тратят 2-4 года. А жизнь больных зависит от дорогих лекарств и пожизненной заботы", - отметили в центре.

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Автор: УНИАН