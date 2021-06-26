87% исландцев уже получили первую дозу вакцины, сообщает правительство.

Исландия с 26 июня отменяет все карантинные ограничения. Таким образом она станет первой европейской страной, которая откажется от карантина.

Об этом заявил министр здравоохранения Исландии Сванди Сваварсдоттир, передает Reuters.

Ранее в стране запрещались публичные собрания до 300 человек. Теперь местные жители могут отказаться от ношения масок и соблюдения социальной дистанции.

"Мы восстанавливаем жизнь общества, к которой мы привыкли и к которой стремились", - заявил Сваварсдоттир.

Читайте такжеModerna переименовала свою вакцину от COVID-19По данным правительства, 87% жителей страны уже получили первую дозу вакцины от COVID-19.

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Автор: Людмила Жерновская