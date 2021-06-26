Исландия с 26 июня отменяет все карантинные ограничения. Таким образом она станет первой европейской страной, которая откажется от карантина.
Об этом заявил министр здравоохранения Исландии Сванди Сваварсдоттир, передает Reuters.
Ранее в стране запрещались публичные собрания до 300 человек. Теперь местные жители могут отказаться от ношения масок и соблюдения социальной дистанции.
"Мы восстанавливаем жизнь общества, к которой мы привыкли и к которой стремились", - заявил Сваварсдоттир.
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