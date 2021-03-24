Антитабачные организации, финансируемые Блумбергом, пытаются жестко ограничить вейпинг, хотя именно он помог за последние годы существенно снизить курение. И британские, и украинские ученые советуют использовать вейпинг для борьбы с традиционными сигаретами.

Хотя немало инициатив Майкла Блумберга были значительными и важными для мирового здравоохранения, отдельные группы, которые получают денежные средства от фондов, совершают опасную ошибку – они пытаются приравнять обычные и электронные сигареты. Что может нанести огромный ущерб мировой системе здравоохранения в глобальных масштабах.

Об этом пишет влиятельная бельгийская газета The Brussels Times.

"Во всем мире, в т. ч. благодаря вейпингу, количество курильщиков кардинально снизилось - в частности, среди молодежи. Это удивительное достижение. Но оно под угрозой, ведь немало групп, финансируемых в частности фондами Блумберга, пытаются это достижение уничтожить", – констатирует The Brussels Times.

Газета напомнила, что глобальная инициатива Майкла Блумберга по борьбе с табакокурением предусматривает расходы на уровне около 1 млрд. долларов.

Но не всегда эти средства расходуются прозрачно. И в редких случаях они могут даже повысить уровень курения - из-за возвращения курильщиков из альтернативных табачных изделий (электронных сигарет, табачных изделий для электронного нагрева) к более опасным традиционным сигаретам.

Газета приводит несколько скандалов, в которые уже попадали организации, финансируемые Блумбергом, в разных частях мира.

"В частности, на Филиппинах федеральное расследование показало, что регуляторы здравоохранения получили сотни тысяч долларов от благотворительной организации, финансируемой Блумбергом, перед тем как представить законопроект о запрете вейпинга. Представители Конгресса пожаловались, что закон был представлен без дебатов, и был подан после того, как большой грант получило Управление регулирования пищевых товаров и медикаментов страны", – сообщает The Brussels Times.

Скандал произошел и в Мексике, где поданным законопроектом по строгому ограничению импорта и продажи вейп-устройств, забыли убрать фамилию штатного юриста одной крупнейших глобальных групп контроля над табаком, финансируемым Bloomberg Philanthropies.

"До сих пор продолжаются расследования относительно влияния иностранных неправительственных организаций на сферу контроля над табаком в Индии. После того, как внутренние спецслужбы страны выразили обеспокоенность относительно влияния таких организаций на государственную политику, премьер-министр Индии Нарендра Моди разорвал любые государственные связи с организациями, финансируемыми Блумбергом", – рассказывает The Brussels Times.

В Украине также активно действует ряд организаций, спонсируемых Фондом Блумберга, среди которых больше всего выделяется ОО «Жизнь», активно сотрудничает с народными депутатами и некоторыми работниками системы Министерства здравоохранения в формировании политики и законопроектной работе.

Издание напомнило, что во многих развитых странах (в частности, в Великобритании, Новой Зеландии) вейпинг уже стал альтернативой традиционным сигаретам и инструментом снижения уровня курения.

Так, по результатами 7-ого отчета Public Health England (PHE) по вейпингу, более 50 тыс. британских курильщиков ежегодно бросают курить в Великобритании благодаря электронным сигаретам.

И хотя и британские, и украинские ученые признают, что электронные сигареты и другие альтернативные никотиновые изделия, где отсутствует процесс горения, не являются полностью безопасными для здоровья, в то же время они уверены, что такие товары гораздо безопаснее традиционных сигарет.

В частности, представители Ассоциации кардиологов Украины рекомендуют рассматривать электронные сигареты и системы нагрева табака для снижения уровня курения и улучшения общественного здоровья.

"Основная причина заболеваний и преждевременных смертей - токсины и канцерогены сигаретного дыма, а не никотин. Поэтому если пациент не может бросить курить, следует обратить внимание на товары бездымного никотина-в т. ч. электронные сигареты и системы нагрева табака", - советует научный сотрудник Института кардиологии им. Стражеско, эксперт МОЗ Украины по медицинской помощи при отказе от курения, доктор медицинских наук Елена Кваша.

Исследование Института кардиологии им. Стражеско показало, что переход с традиционных сигарет на альтернативные никотиновые изделия позволяют существенно снизить риски нарушений транспортной функции крови (снабжение полезными веществами и кислородом клеток и тканей), повреждение стенок сосудов и развития холестериновой нагрузки.

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Автор: Григорий Бондарь