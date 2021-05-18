Препарат одобрили генеральным контролером по лекарственным средствам Индии для экстренного использования и используют для лечения пациентов, инфицированных коронавирусом.

Правительство Индии выпустило в обращение первую партию нового препарата для лечения COVID-19 - 2-дезокси-D-глюкоза (2-DG). Лекарство выпускается в виде порошка.

Как пишет 24 канал со ссылкой на Mint, лекарства были разработаны Институтом ядерной медицины и смежных наук (INMAS) и лабораторией Организации оборонных исследований и разработок (DRDO) совместно с индийской фармацевтической компанией Dr. Reddy's Laboratories.

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Препарат 2-DG одобрили генеральным контролером по лекарственным средствам Индии для экстренного использования и используют для лечения пациентов, инфицированных коронавирусом.

Первую партию препарата 2-DG министр обороны Индии Раджнатх Сингх передал министру здравоохранения Харшу Вардхану в столице Нью-Дели.

Коронавирус в Индии: что известно

Индия переживает самую большую волну эпидемии коронавируса с начала пандемии.

Последние три дня подряд в стране сообщают о более 4000 тысяч умерших с COVID-19 в сутки. Это лишь официальные данные.

Сейчас на фоне коронавируса в Индии распространяется так называемый "черный грибок" (мукормикоз). От недуга массово страдают люди, переболевшие COVID-19. К слову, пока что в Украине нет вспышек мукормикоза.

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Автор: Виктория Гордиенко