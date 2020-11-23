Два отдельных исследования показали, что человеческий иммунитет может хранить память о COVID-19 от 6 до 8 месяцев подряд.

У большинства людей память иммунной системы о новом коронавирусе сохраняется по меньшей мере шесть месяцев. В мире были зафиксированы редкие случаи повторного заражения. Также были сообщения о сокращении уровней антител после выздоровления от COVID-19.

Читайте также"Оксфордская" вакцина от коронавируса показала эффективность на 70%Все это вызвало беспокойство, что иммунитет к вирусу SARS-CoV-2 может исчезнуть через несколько недель после выздоровления от болезни, - пишет Nature. Шейн Кротти из Института иммунологии La Jolla в Калифорнии вместе с коллегами проанализировал маркеры иммунной реакции в образцах крови 185 человек, у которых были разные симптомы COVID-19. Наблюдения за 41 участником исследования велось минимум 6 месяцев.

Команда ученых обнаружила, что иммунная реакция пациентов была очень разной. Но несколько компонентов иммунной памяти о SARS-CoV-2 сохранялись по меньшей мере полгода. Среди долговременных защитников от инфекции - так называемые B-клетки. Они запускают производство антител, когда коронавирус снова попадает в тело. Также иммунную память хранят два класса Т-клеток: CD4 + и CD8+. Результаты исследования сейчас проходят профессиональную проверку (с материалами исследования можно ознакомиться на сайте bioRxiv).

Читайте такжеNature: Коронавирус мутировал и теперь может делать антитела слабееМежду тем, в Австралии ученые из Университета Монаш установили, что иммунитет к коронавирусу может сохраняться до 8 месяцев. Как пишет сайт 9news.com.au исследователи собирали и анализировали образцы крови 242 человек, начиная с четвертого дня после заражения и до 242 дня. Они обнаружили, что уровень антител против COVID-19 упал через 20 дней. Однако, B-клетки "помнят" об инфекции. И это позволяет организму выделять правильные антитела в случае повторного заражения.

"Эти результаты важны, потому что они свидетельствуют, что пациенты после COVID-19 на самом деле приобретают иммунитет против вируса и болезни", - сказал профессор Университета Монаш Менно ван Зелм, который возглавил исследование. Результаты тоже сейчас ожидают профессиональную оценку (детали исследования можно прочитать на сайте medRxiv).

Подтверждение длительного сохранения иммунитета к коронавирусу важно для разработки вакцин. Ведь это означает, что прививки могут действительно стать эффективным инструментом в обуздании пандемии COVID-19.

Вакцины от Pfizer и Moderna:

16 ноября в мире появилась еще одна вакцина против коронавируса с эффективностью 95%. Это стало известно после того, как компания Moderna опубликовала предварительные данные испытаний своей разработки.

Разработчики сказали, что эффективность вакцины превзошла их ожидания. Однако, она еще не будет массово доступной еще несколько месяцев, возможно до весны.

Неделю назад, компания Pfizer, которая сотрудничает с BioNTech, объявила, что их вакцина является на более чем на 90% эффективной. Результаты оказались гораздо лучше, чем большинство экспертов надеялось. Согласно прогнозам, компании изготовят 50 млн доз вакцины в 2020 году и более 1 млрд - в 2021-ом.

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Перевод: Лесь Дымань