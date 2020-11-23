У большинства людей память иммунной системы о новом коронавирусе сохраняется по меньшей мере шесть месяцев. В мире были зафиксированы редкие случаи повторного заражения. Также были сообщения о сокращении уровней антител после выздоровления от COVID-19.
Читайте также"Оксфордская" вакцина от коронавируса показала эффективность на 70%Все это вызвало беспокойство, что иммунитет к вирусу SARS-CoV-2 может исчезнуть через несколько недель после выздоровления от болезни, - пишет Nature. Шейн Кротти из Института иммунологии La Jolla в Калифорнии вместе с коллегами проанализировал маркеры иммунной реакции в образцах крови 185 человек, у которых были разные симптомы COVID-19. Наблюдения за 41 участником исследования велось минимум 6 месяцев.
Команда ученых обнаружила, что иммунная реакция пациентов была очень разной. Но несколько компонентов иммунной памяти о SARS-CoV-2 сохранялись по меньшей мере полгода. Среди долговременных защитников от инфекции - так называемые B-клетки. Они запускают производство антител, когда коронавирус снова попадает в тело. Также иммунную память хранят два класса Т-клеток: CD4 + и CD8+. Результаты исследования сейчас проходят профессиональную проверку (с материалами исследования можно ознакомиться на сайте bioRxiv).
Читайте такжеNature: Коронавирус мутировал и теперь может делать антитела слабееМежду тем, в Австралии ученые из Университета Монаш установили, что иммунитет к коронавирусу может сохраняться до 8 месяцев. Как пишет сайт 9news.com.au исследователи собирали и анализировали образцы крови 242 человек, начиная с четвертого дня после заражения и до 242 дня. Они обнаружили, что уровень антител против COVID-19 упал через 20 дней. Однако, B-клетки "помнят" об инфекции. И это позволяет организму выделять правильные антитела в случае повторного заражения.
"Эти результаты важны, потому что они свидетельствуют, что пациенты после COVID-19 на самом деле приобретают иммунитет против вируса и болезни", - сказал профессор Университета Монаш Менно ван Зелм, который возглавил исследование. Результаты тоже сейчас ожидают профессиональную оценку (детали исследования можно прочитать на сайте medRxiv).
Подтверждение длительного сохранения иммунитета к коронавирусу важно для разработки вакцин. Ведь это означает, что прививки могут действительно стать эффективным инструментом в обуздании пандемии COVID-19.
Вакцины от Pfizer и Moderna:
- 16 ноября в мире появилась еще одна вакцина против коронавируса с эффективностью 95%. Это стало известно после того, как компания Moderna опубликовала предварительные данные испытаний своей разработки.
- Разработчики сказали, что эффективность вакцины превзошла их ожидания. Однако, она еще не будет массово доступной еще несколько месяцев, возможно до весны.
- Неделю назад, компания Pfizer, которая сотрудничает с BioNTech, объявила, что их вакцина является на более чем на 90% эффективной. Результаты оказались гораздо лучше, чем большинство экспертов надеялось. Согласно прогнозам, компании изготовят 50 млн доз вакцины в 2020 году и более 1 млрд - в 2021-ом.
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