Корень имбиря широко используется в кулинарии, косметологии и медицине. Польза имбиря хорошо изучена, ведь его выращивают почти 5 тысяч лет.

На полках украинских супермаркетов часто можно увидеть бежевый корень имбиря с пряным ароматом. В наши дни этот продукт не является редкостью, и его легко можно купить по доступной цене. Родиной растения считается Юго-Восточная Азия. Его выращивают несколько тысяч лет.

Имбирь маринуют, высушивают, перемалывают в порошок и готовят из него цукаты. С древности его используют в народной медицине, кулинарии, косметологии. В Китае и арабских странах корень имбиря считается афродизиаком. В общем, полезные свойства имбиря очень впечатляют.

Имбирь: польза для организма

Одно из самых известных полезных качеств имбиря заключается в противорвотных свойствах. Имбирный чай считается отличным средством от тошноты, в том числе и во время беременности. Имбирь ускоряет метаболизм, снижает уровень сахара в крови, помогает при отравлениях, улучшает циркуляцию крови.

Читайте такжеАроматный кофе: польза и вред напитка, сколько чашек в день можно питьБлагодаря высокой концентрации витамина A, витаминов группы B и гингерола имбирь укрепляет иммунитет и помогает бороться с бактериями. Продукт содержит медь, магний, калий, цинк, марганец. Польза имбиря для женщин заключается в облегчении болезненных симптомов во время менструации.

Самым полезным считается свежий имбирь. После перемалывания он сохраняет большинство полезных свойств. А вот маринованный имбирь практически лишается своих качеств.

Имбирь: вред и противопоказания

Имбирь – это довольно острый продукт. Его нельзя есть при гастрите, язве, изжоге, колите, циррозе печени, болезнях поджелудочной железы. Не рекомендуется есть имбирь натощак или в больших дозах. Пряность в большом количестве может повысить давление, поэтому он противопоказан при гипертонии.

Рецепт имбирного чая

Кружка ароматного имбирного чая будет полезной при простуде, тошноте и диарее, а также поможет согреться.

Имбирь – кусочек 2-3 см.

Корица – 1 палочка.

Лимон – треть фрукта.

Вода – 500 мл

Гвоздика – 2 шт

Мед по вкусу.

Имбирь очистить от кожуры и натереть на мелкой терке. Из лимона выдавить сок и добавить к имбирю. В заварник положить молотый имбирь, сок лимона, нарезанный кружочком лимон, гвоздику и корицу. Залить кипятком и оставить под крышкой на 5 минут. Разлить по чашкам и по желанию добавить мед.

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Автор: Екатерина Пулатова