Расследованием инцидента занялось МВД страны.

В Грузии под атаку хакеров попал портал, где регистрируют всех желающих вакцинироваться от коронавируса.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа". МВД страны начало расследование по факту инцидента.

По информации СМИ, в субботу в полдень должна была начаться регистрация граждан на прививку китайской вакциной Sinopharm. Впрочем, этого не произошло - с утра специальная платформа грузинского Минздрава была отключена.

Впоследствии в МВД страны заявили, что задержка связана с массированной кибератакой на портал. Правоохранители завели уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса Грузии - "незаконное использование компьютерных данных и компьютерных систем" и "посягательство на компьютерные данные и компьютерную систему".

По состоянию на 30 июня в 180 странах мира ввели более 3 миллиардов доз вакцины от коронавируса.

По данным Bloomberg, этих доз хватает для полной вакцинации 19,6% населения мира. Издание также отмечает, что распределение вакцин было неравномерным: страны и регионы с самыми высокими доходами вакцинируются более чем в 30 раз быстрее, чем страны с самыми низкими доходами.

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Автор: Юрий Годован