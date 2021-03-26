Из-за пандемии коронавируса нынешняя волна сезонного гриппа была почти незаметной, и из-за этого эксперты почти ничего не знают о том, каким он вернется следующей зимой.

Профилактические меры, нацеленные сдержать коронавирус, почти уничтожили сезонный грипп в этом году. Но это может плохо закончиться. Поскольку разработать эффективную прививку от гриппа на следующий год будет трудно.

Об этом пишет Politico, добавляя, что уровень госпитализации из-за гриппа зимой 2020-2021 годов составлял всего 0,7 пациента на 100 тысяч человек. И это самый низкий показатель с 2005 года, когда Центр контроля и профилактики заболеваний США начал собирать такие данные. Благодаря социальному дистанцированию и маскам в США в этом сезоне от гриппа умер лишь один ребенок. Хотя в прошлом году таких жертв было 196.

Читайте такжеОбычная простуда вытесняет коронавирус из организма-исследование британцевЭксперты в области здравоохранения выдохнули с облегчением. Поскольку так называемой "двойной пандемии" удалось избежать. Но низкий уровень заболеваемости гриппом оставило ученых со слишком малым количеством данных, которые бы позволили точно спрогнозировать, какие мутировавшие штаммы этого вируса будут распространены следующей зимой. Поэтому прививки от гриппа в сезоне 2021-2022 годов будут не такими эффективными, как обычно.

Инфекционист и педиатр Детской больницы Тафта Коди Мейсснер считает, что как только все двери распахнутся и люди вернутся к обычной активной жизни без COVID-19, появится высокая угроза распространения новых штаммов гриппа. Без достаточного количества вакцин против них истощенные коронавирусом страны могут вновь погрузиться в тяжелый сезон респираторных болезней.

По словам профессора глобального законодательства в сфере здравоохранения Джорджтауновского университета Лоренса Гостина, грипп и так был среди инфекций, которые трудно отследить. Поскольку он мутирует быстрее, чем любой другой известный вирус. Быстрые изменения приводят к тому, что каждый год в мире распространяются сразу несколько версий гриппа.

Читайте такжеPolitico: Паспорта вакцинации от COVID-19 приведут нас или к утопии, или к вакцинному апартеидуЧтобы предсказать, какая из них будет доминировать в следующем сезоне, нужны глобальные усилия. ВОЗ собирает экспертов дважды в год, чтобы предсказать, с каким из штаммов гриппа придется бороться. Один раз встреча проводится в Северном полушарии, а второй - в Южном. При этом, эксперты анализируют данные, собранные со всего мира.

Гостин замечает, что люди с нетерпением ждут, когда смогут вернуться к привычной жизни. Из-за усталости от пандемии COVID-19, они могут при первой возможности перестать носить маски и соблюдать социальное дистанцирование. И это произойдет как раз тогда, когда грипп будет набирать обороты.

"Помните, после пандемии гриппа 1918 года большинство людей не осознавали, что будет, когда все кончится. Тогда начались гремучие 20-е. Люди начали собираться, смешиваться, обниматься и целоваться. Они делали все то, по чему соскучились. На стадионах и в театрах снова были толпы. Люди ходили в церкви. Именно это, скорее всего, произойдет осенью. И грипп будет очень рад", - пояснил Гостин.

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Перевод: Лесь Дымань