Правительство Греции приняло решение ужесточить правила въезда в страну из-за риска распространения нового штамма коронавируса "Омикрон".

Власти Греции с 19 декабря вводят требование для всех туристов предоставить результат ПЦР-тестирования на коронавирус в течение 48 часов после въезда в страну.

Новое требование касается как полностью вакцинированных туристов, так и тех, кто не имеет прививки против коронавируса. Данная мера также распространяется и на путешественников из стран-членов Евросоюза, сообщает Украинская правда со ссылкой на Bloomberg.

Без теста в страну могут въехать только те путешественники, которые совершают транзит и находились в другой стране перед въездом в Грецию менее 48 часов.

Правительство Греции приняло такое решение из-за риска распространения нового штамма вируса "Омикрон".

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Условия въезда в Грецию для украинцев

На данный момент, чтобы попасть на территорию Греции, украинцам нужно выполнить одно из условий (также касается внутреннего перемещения между островами):

предоставить сертификат вакцинации против COVID-19 (Pfizer BioNtech, Moderna, Astra Zeneca/Oxford, Johnson+Johnson/Janssen, Sinovac Biotech, Sinopharm и другие) в печатной или цифровой форме, в том числе в приложении "Дія" с QR-кодом

предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на SARS-CoV-2, который сделан не ранее чем за 72 часа до прибытия на пункт пропуска в Греции

предоставить отрицательный результат теста на антиген (быстрый тест), который необходимо сделать не ранее чем за 48 часов до прибытия

предоставить справку о перенесенной коронавирусной болезни, выданную через 30 дней после даты первого положительного теста, и которая действует в течение 180 дней после него

Эти требования распространяются также на детей в возрасте от 12 лет.

Кроме того, необходимо заполнить специальную форму PLF за 24 часа до пересечения границы.

Как сообщал УНИАН, в связи с распространением штамма коронавируса "Омикрон" правительство Италии с 16 декабря 2021 года отнесло Украину к странам из списока Е, который предусматривает запрет на необязательные поездки граждан Украины, в том числе с целью туризма.

Автор: Ирина Погорелая