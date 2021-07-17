Государственных служащих, которые отказываются пройти вакцинацию, будут отправлять в неоплачиваемый отпуск "до конца пандемии".

Правительство Греции на следующей неделе представит решение, регулирующее обязательную вакцинацию государственных служащих.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

По данным издания, государственных служащих, которые отказываются пройти вакцинацию, будут отправлять в неоплачиваемый отпуск "до конца пандемии", что, по сути, означает, что сотрудникам будет разрешено вернуться к работе, только когда власть признает, что опасности для здоровья больше не существует.

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Еще одно ожидаемое положение в новых правилах, регулирующих обязательные прививки, заключается в том, что работодатели в частном секторе будут иметь право запросить у работника свидетельство о вакцинации.

"Это не делает вакцинацию обязательной и не является причиной для освобождения, хотя в частном секторе ничего нельзя воспринимать как должное", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, раньше всех медицинских работников и персонал приютов для пожилых людей в Греции обязали прививаться от COVID-19.

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Автор: Екатерина Гирнык