По словам психологов, этот день нивелирует проблему распространения депрессии.

Третий понедельник января считают самым депрессивным днем года, который больше известен как "голубой понедельник". Говорят, в этот день люди обычно чувствуют себя подавленно и имеют худшее настроение, чем обычно. В 2021 он выпадает на 18 января.

Дата была начата психологом Клифом Арналом в 2004 году. Она была определена с помощью формулы, которая учитывает метеорологические, психологические и экономические данные, пишет Украинская правда. Жизнь.

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Например, в формулу входят факторы плохой погоды, выплат по кредитам, невыполнение новогодних обещаний, уровень мотивации. При этом для многих плохое самочувствие в зимние месяцы не ограничивается одним днем. Напротив, это симптом сезонного аффективного расстройства, иногда его еще называют зимней депрессией, которая продолжается на протяжении всего сезона.

Врач Алекс Джордж предлагает несколько полезных советов, как улучшить свое эмоциональное состояние в трудный период, пишет The Sun.

Штормы проходят.

Что бы вы ни чувствовали, не забывайте, что все изменится. Если сегодня плохой день, верьте, что завтра будет лучше.

Это легко сделать.

Если сегодня плохой день, не заостряйте ситуацию тем, что беспокоитесь о том, как вы себя чувствуете.

Сила любви.

Поговорите с родным или любимым человеком и расскажите, что вы чувствуете, одновременно проверяя, как они себя чувствуют.

Трава зеленее.

Это просто, но время, проведенное на улице, может иметь огромное значение. Сходите на прогулку или посидите в саду, обращая внимание на то, что вы обычно не видите, например, пение птиц или растения и деревья. Исследования показывают, что внимание к природе действительно может улучшить настроение.

Дайте "пять".

Плохое питание может способствовать вялости и усталости, поэтому убедитесь, что вы употребляете пять фруктов и овощей в день – а не слишком много обработанных продуктов.

Стакан наполовину полон.

Если у вас плохой день, в конце не пейте алкоголь. Может показаться, что это поднимет вам настроение, но в долгосрочной перспективе этого не произойдет. Пейте много воды и избегайте обезвоживания.

Золотое время.

Хороший ночной сон может иметь большое значение для улучшения здоровья, поэтому старайтесь спать рекомендуемые восемь часов каждую ночь.

Выключите все.

Мы все можем по привычке проверять наши телефоны, но если у вас плохое настроение – не спешите. Не поддавайтесь искушению ставить их рядом с кроватью.

Интеллектуальная карта.

Психическое здоровье может быть похоже на бензобак - иногда он полон, иногда - пуст. Запомните свое настроение и какой процент наполнения вы чувствуете, а затем спросите себя, почему. Скоро вы заметите некоторую взаимосвязь, возможно, между упражнениями и улучшением настроения или выходом на улицу.

Найдите то, что вам помогает, и придерживайтесь этого.

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Автор: УНИАН