Он отметил, что вакцинация бустерной дозой очень важна в борьбе с новым штаммом.

Для защиты от нового варианта коронавируса "Омикрон" может потребоваться четвертая доза вакцины.

Об этом заявил новый министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах, передает The Guardian

По его словам, "Омикрон" станет доминирующим штаммом в Германии в течение трех недель.

Также министр сообщил, что Германия заказала 80 млн доз специфической вакцины от "Омикрона", которую доставят в страну в апреле или мае.

Он отметил, что вакцинация бустерной дозой очень важна в борьбе с новым штаммом.

"Уровень защиты от тяжелых симптомов COVID-19 после ,бустерной прививки очень высок. Я бы оценил его более чем в 90%", – отметил министр.

Ограничительные меры в Германии

Германия с 28 декабря вновь закрывает ночные клубы, предписывает гражданам не собираться в группы более чем из десяти человек и закрывает болельщикам доступ на футбольные матчи. "Коронавирус не уходит на рождественские каникулы. Мы не можем закрывать глаза на очередную волну, которая начинает накатывать на нас", - сказал накануне канцлер Германии Олаф Шольц, передает Би-би-си.

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Коронавирус в Германии: свежие данные

В среду в Германия было зафиксировано 45 659 новых случаев заражения коронавирусом, что на 5642 меньше, чем неделю назад, а число умерших выросло на 510.

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