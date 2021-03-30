По состоянию на 28 марта, в Гибралтаре с почти 34 тысячами населения было всего 10 больных на коронавирус.

Гибралтар - британская заморская территория, которая первой в мире вакцинировала все взрослое население от коронавируса, отменила "масочный режим" на улице, который действовал последние 6 месяцев.

Как пишет Reuters, правительство предупредило о предстоящем послаблении еще на прошлой неделе.

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Носить маски больше не будет обязательно на центральных улицах. Однако они все еще требуются в общественном транспорте, магазинах и тому подобное.

По состоянию на 28 марта, в Гибралтаре с почти 34 тысячами населения было всего 10 больных на коронавирус.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в Гибралтаре с начала эпидемии зарегистрировали 4263 подтвержденных случая коронавируса и 94 смерти.

Гибралтар - британская заморская территория, расположенная на юге Пиренейского полуострова.

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Автор: Виктория Гордиенко