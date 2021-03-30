Гибралтар - британская заморская территория, которая первой в мире вакцинировала все взрослое население от коронавируса, отменила "масочный режим" на улице, который действовал последние 6 месяцев.
Как пишет Reuters, правительство предупредило о предстоящем послаблении еще на прошлой неделе.
Читайте такжеГибралтар первым в мире завершил вакцинацию от COVID-19
Носить маски больше не будет обязательно на центральных улицах. Однако они все еще требуются в общественном транспорте, магазинах и тому подобное.
По состоянию на 28 марта, в Гибралтаре с почти 34 тысячами населения было всего 10 больных на коронавирус.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в Гибралтаре с начала эпидемии зарегистрировали 4263 подтвержденных случая коронавируса и 94 смерти.
Гибралтар - британская заморская территория, расположенная на юге Пиренейского полуострова.
Вас также могут заинтересовать новости
- Медики отмечают, что новые штаммы коронавирус более агрессивны и имеют отдаленные последствия (видео)
- Правительство обязало в "красной зоне" носить защитную маску на улицах и в парках
- Киевляне обязаны надевать маску на улице, когда невозможно соблюдать дистанцию-КГГА
- "Может быть закрыта вся страна": секретарь СНБО не исключил введения общегосударственного локдауну
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram