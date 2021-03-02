Однако с понедельника, 8 марта, возможны послабления.

Власти Германии собираются продлить локдаун в связи с пандемией коронавируса до 28 марта.

Читайте такжеВ Германии 8 человек передозировались вакциной от COVID-19Об этом сообщает издание Focus со ссылкой на проект постановления правительства. Однако с понедельника, 8 марта, возможны послабления.

В среду, 3 марта, канцлер Германии Ангела Меркель должна обсудить коронавирусные ограничения с лидерами 16 федеральных земель. Несмотря на продление локдауна, могут быть введены следующие послабления: например, могут быть открыты книжные, цветочные и другие магазины, разрешены небольшие личные встречи численностью до пяти человек, передает kommersant.

Коронавирус в Германии

В Германии за сутки выявили 3943 новых случая заражения коронавирусом (накануне — 4732), умерли 358 человек. За все время пандемии заразились 2,4 млн, умерли 70,5 тыс., выздоровели более 2,2 млн.

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Автор: УНИАН