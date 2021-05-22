Германия откорректировала классификацию стран по риску заражения коронавирусом. В результате этого Великобританию внесли в категорию наивысшего риска из-за распространения индийского штамма коронавируса в стране.
Об этом пишет DW.
Такое решение предусматривает значительные ограничения на поездки, которые вступят в силу с воскресенья, 23 мая.
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В частности, из Великобритании в Германию разрешат въезд только для граждан и резидентов ФРГ. Также по прибытии в Германию людям необходимо будет соблюдать двухнедельный карантин. Его продолжительность может уменьшиться после отрицательного теста на коронавирус.
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