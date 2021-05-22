Такое решение предусматривает значительные ограничения на поездки, которые вступят в силу с воскресенья, 23 мая.

Германия откорректировала классификацию стран по риску заражения коронавирусом. В результате этого Великобританию внесли в категорию наивысшего риска из-за распространения индийского штамма коронавируса в стране.

Об этом пишет DW.

Такое решение предусматривает значительные ограничения на поездки, которые вступят в силу с воскресенья, 23 мая.

Читайте такжеСтраны Евросоюза не договорились об отмене патентов на вакцины от COVID-19

В частности, из Великобритании в Германию разрешат въезд только для граждан и резидентов ФРГ. Также по прибытии в Германию людям необходимо будет соблюдать двухнедельный карантин. Его продолжительность может уменьшиться после отрицательного теста на коронавирус.

Коронавирус в Германии: что известно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Гордиенко