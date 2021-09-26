По мнению президента Франции, вакцинацию по всему миру необходимо проводить быстрее.

Франция собирается пожертвовать бедным странам 120 миллионов доз вакцины от COVID-19. Ранее планировалось пожертвовать 60 миллионов доз.

Об этом заявил президент Франции Эманнуэль Макрон, передает France 24.

"Мы перейдем с 60 миллионов до 120 миллионов предложенных доз", – отметил он.

"Несправедливость заключается в том, что на других континентах вакцинация, очевидно, проводится очень поздно. Мы должны идти быстрее", – считает президент Франции.

Читайте такжеНорвегия отменяет коронавирусные ограниченияОн также добавил, что страна намерена сотрудничать с ЮНИСЕФ для помощи африканским странам в организации вакцинации. В частности, Франция хочет перенаправить 20% специального финансирования от Международного валютного фонда на перезапуск экономики африканских стран: "Если все крупные государства сделают то же, что и Франция, мы достигнем 100 миллиардов долларов для Африки".

Тем временем в Соединенных Штатах началась кампания по дополнительной вакцинации от COVID-19. Бустерные прививки вакциной производства Pfizer/BionTech предлагают миллионам людей пожилого возраста и другим уязвимым группам американцев

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Автор: Катерина Шварц