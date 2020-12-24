Возглавил рейтинг Угур Шахин, сооснователь немецкой биотехнологической компании BioNTech, которая вместе с американской Pfizer создала вакцину от коронавируса.

Forbes составил список из 50 людей, связанных со сферой здравоохранения, которые стали миллиардерами в 2020 году на фоне пандемии коронавируса.

Читайте такжеВ Евросоюзе разрешили использование вакцины от коронавируса BioNTech-Pfizer Журнал связывает увеличение их состояния с ростом акций компаний, которые занимаются разработкой вакцин, медицинских товаров.

В топ-5 рейтинга вошли:

Угур Шахин, гражданство Германия ($4,2 млрд), сооснователь немецкой биотехнологической компании BioNTech, которая вместе с американской Pfizer создала вакцину от коронавируса. Ее заявленная эффективность составляет 95%. Предпринимателю принадлежит около 17% акций. С января бумаги компании подорожали на 160%;

Стефан Бансель, Франция ($4,1 млрд), глава американской биотехнологической компании Moderna, которая создала вакцину от COVID-19. Ее заявленная эффективность также составляет 95%. C начала года акции компании выросли на 550%;

Юань Липин, Канада ($4,1 млрд). Ей принадлежит 24% акций одного из ведущих производителей вакцин в Китае, Shenzhen Kangtai Biological Products. Она получила эту долю после развода со своим мужем Ду Вэйминем, председателем правления компании. С начала года акции выросли на 90%;

Ху Кун, Китай ($3,9 млрд), руководитель Contec Medical Systems, которая производит медицинское оборудование. В августе компания вышла на биржу, после IPO акции выросли почти на 150%;

Карл Хансен, Канада ($2,9 млрд), глава канадской биотехнологической компании AbCellera. Она использует искусственный интеллект и машинное обучение для определения наиболее перспективных методов лечения заболеваний с использованием антител.

Ранее Forbes сообщал, что богатейшие люди мира с конца 2019-го по середину декабря 2020 года в совокупности стали богаче на $1,9 трлн. Больше всего разбогатели китайские миллиардеры, сообщает kommersant. Среди них лидирует владелец компании—производителя бутилированной воды Nongfu Spring Чжун Шаньшань. В США капитал больше всего увеличился у основателя SpaceX и Tesla Илона Маска.

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Автор: УНИАН