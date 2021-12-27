Этот продукт повышает уровень инсулина, а раковой опухоли легче расти в организме человека, у которого высокий уровень сахара в крови.

Британский фармацевт назвал популярный продукт, который вызывает рак. Этот ингредиент едят практически все люди. Оказалось, обычная белая мука может вызывать онкологические заболевания.

Об этом сообщает британское издание express.co.uk.

Хуссейн Абдех, суперинтендант-фармацевт компании Medicine Direct, считает, что ученым важно провести масштабное исследование и выяснить, какие продукты могут снижать риск развития рака, а какие - повышают. Он утверждает, что уже есть список определенных продуктов, которые вызывают беспокойство.

Так, обычная переработанная белая мука, которую добавляют в выпечку и другие повседневные продукты, способствует развитию раковых клеток. По словам фармацевта, хлеб и макароны, в которых содержится мука, могут быть опасными для людей.

Причина, по которой этот продукт вызывает рак, заключается в процессе отбеливания муки. Для этого используется газообразный хлор. А это химическое вещество ведет к повышению уровня инсулина в организме человека.

"Раковой опухоли легче расти в организме, если уровень сахара в крови человека выше", - отметил фармацевт.

Читайте такжеЛюбовь к алкоголю вызывает рак - данные исследованияПомимо этого издание приводит комментарий Американского института исследований рака. Ученые подтверждают, что людям стоит избегать продуктов с "высокой степенью обработки". Белая мука является именно таким продуктом.

"Есть также веские доказательства того, что гликемическая нагрузка (повышение уровня глюкозы в крови и инсулина после еды) является причиной рака эндометрия", - предупреждают ученые из Института.

Ранее УНИАН уже сообщал, что британские медики рассказали, как можно определить опасный вид рака.

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