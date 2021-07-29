Netflix объявил об обязательной вакцинации актеров и других работников, которые контактируют с ними на съемочных площадках.

Компании Facebook и Google заявили, что сотрудники должны пройти вакцинацию от коронавируса, прежде чем возвращаться с удаленной работы в офисы.

Netflix объявил об обязательной вакцинации актеров и других работников, которые контактируют с ними на съемочных площадках. Сколько сотрудников этих компаний уже привилось, не уточняется.

Гендиректор Google Сундара Пичаи сообщила, что требование об обязательной вакцинации сотрудников сначала будет распространяться на офисы в США, после этого его распространят и на подразделения в других странах.

Аналогичные меры принял и Facebook.

"Мы будем требовать, чтобы каждый, кто приезжает на работу в любой из наших кампусов в США, был вакцинирован",— сказала вице-президент по работе с персоналом Лори Гоулер.

По ее словам, компания проработает вопрос возвращения к работе тех, кто не может пройти вакцинацию по медицинским и другим показаниям.

Читайте такжеВ США молодой блогер-антивакцинатор умер от COVID-19

Netflix обязал привиться от COVID-19 актеров и работников съемочных площадок, отказаться от вакцинации можно по медицинским и религиозным причинам или из-за возрастных ограничений, сообщает Hollywood Reporter. Также прививку могут не делать участники проектов, уже находящихся в производстве. Компания согласовала правила с Альянсом продюсеров кино и телевидения, Гильдией киноактеров — Американской федерацией художников телевидения и радио, профсоюзами и другими отраслевыми организациями, сообщает kommersant.

Коронавирус в США

С начала пандемии в США выявлено 34,6 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 611,8 тыс. человек. США занимают первое место в мире по числу заболевших и умерших от коронавируса.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Ирина Погорелая