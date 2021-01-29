Запрос на эвтаназию может быть сделан пациентом с терминальной стадией заболевания или страдающим от непереносимых болей.

Парламент Португалии одобрил законопроект, разрешающий проведение эвтаназии в стране.

Читайте такжеВ Австрии разрешат помогать тяжелобольным уходить из жизни Об этом сообщила государственная медиагруппа Radio e Televisao de Portugal, передает ТАСС. В частности, за законопроект проголосовали 136 членов парламента, против - 78, четверо воздержались.

Запросить эвтаназию сможет совершеннолетний гражданин Португалии или лицо, имеющее вид на жительство в стране. Запрос может быть сделан пациентом с терминальной стадией заболевания или страдающим от непереносимых болей.

Теперь законопроект должен утвердить президент страны Марселу Ребелу ди Соуза. Однако он может наложить вето или направить законопроект в Конституционный суд.

Если президент одобрит закон, то Португалия станет четвертой страной в Европе и седьмой страной в мире, разрешившей проведение эвтаназии, указывает медиагруппа.

Новости по теме

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН