Парламент Португалии одобрил законопроект, разрешающий проведение эвтаназии в стране.
Читайте такжеВ Австрии разрешат помогать тяжелобольным уходить из жизни Об этом сообщила государственная медиагруппа Radio e Televisao de Portugal, передает ТАСС. В частности, за законопроект проголосовали 136 членов парламента, против - 78, четверо воздержались.
Запросить эвтаназию сможет совершеннолетний гражданин Португалии или лицо, имеющее вид на жительство в стране. Запрос может быть сделан пациентом с терминальной стадией заболевания или страдающим от непереносимых болей.
Теперь законопроект должен утвердить президент страны Марселу Ребелу ди Соуза. Однако он может наложить вето или направить законопроект в Конституционный суд.
Если президент одобрит закон, то Португалия станет четвертой страной в Европе и седьмой страной в мире, разрешившей проведение эвтаназии, указывает медиагруппа.
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