В ЕС также подчеркнули необходимость наращивания темпов вакцинации и борьбы c дезинформацией о вакцинации от коронавируса.

Лидеры стран-членов Евросоюза призвали Еврокомиссию упростить ограничения на въезд и передвижение по Европе, введенные из-за коронавируса, и ускорить взаимное признание COVID-сертификатов с третьими странами.

В ЕС также подчеркнули необходимость наращивания темпов вакцинации и борьбы c дезинформацией о вакцинации от коронавируса.

Об этом говорится в заявлении, выпущенном по итогам первого дня саммита в Брюсселе. Лидеры стран ЕС отмечают, что кампании по вакцинации в Европе "привели к значительному прогрессу в борьбе с COVID-19", однако в некоторых европейских странах ситуация "остается очень серьезной". Для решения проблемы, нужно "активизировать усилия по преодолению сомнений в отношении вакцинации, в том числе путем борьбы с дезинформацией, особенно в соцсетях", отметили в ЕС.

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"В свете развития эпидемиологической ситуации Европейский совет призывает к дальнейшей координации для облегчения свободного передвижения в ЕС и въезда в ЕС… Евросовет призывает Европейскую комиссию ускорить работу по взаимному признанию сертификатов с третьими странами", - говорится в заявлении на сайте Евросовета.

Также члены ЕС договорились усилить подготовку к будущим кризисам и чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения и реагированию на них, заняться обеспечением доступа к лекарствам во всех странах ЕС, а также обеспечить доступ к вакцинам для всех стран мира, ускорить доставку вакцин в бедные страны.

Паспорта вакцинации в ЕС

В Евросоюзе COVID-сертификаты начали действовать с середины июня. Эти документы позволяют полностью вакцинированным людям беспрепятственно перемещаться по европейским странам, им не надо соблюдать карантин или сдавать дополнительные ПЦР-тесты.

Как сообщал УНИАН, Венгрия стала первой страной-членом Евросоюза, которая признала украинские паспорта вакцинации и открыла границы для украинцев.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Ирина Погорелая