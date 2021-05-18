Текущий срок хранения флаконов после разморозки – всего 5 дней.

Европейский регулятор (EMA) увеличил срок хранения вакцины от коронавируса Pfizer.

Об этом сообщает BBC.

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Отныне после размораживания неоткрытые флаконы можно хранить в холодильнике до месяца. Текущий срок – всего 5 дней.

Ожидается, что продление срока хранения вакцины будет способствовать ее развертыванию в ЕС.

Необходимость транспортировки и хранения при очень низких температурах был одним из основных недостатков уколов Pfizer. Это усложнило использование вакцины в некоторых частях мира.

Вакцинация против коронавируса в Украине: что известно

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации.

Прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в индийском Институте сыворотки крови, вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech и вакциной Comirnaty производство Pfizer / BioNTech, которая получена в рамках глобальной инициативы COVAX.

Кроме того, в рамках COVAX 23 апреля в Украину прибыло более 367 тыс. 200 доз вакцины AstraZeneca-SKBio производства Южной Кореи.

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Автор: Яна Ставская