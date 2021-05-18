У неё диагностировали врожденный порок сердца / Скриншот
Испанские хирурги провели уникальную трансплантацию сердца двухмесячной девочке.
Об этом идёт речь в сюжете ТСН.
Пересадку сердца называют двойным чудом, ведь её впервые сделали столь юной пациентке, да еще и от донора с другой группой крови.
Врожденный порок сердца у Наяре диагностировали до её рождения. На момент операции она весила всего 3 килограмма 200 граммов.
За сутки до хирургического вмешательства ее состояние резко ухудшилось, поэтому девочка не могла ждать совместимого донора. Врачам пришлось идти на риск.
Испанские хирурги провели уникальную трансплантацию сердца двухмесячной девочке
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