Ребёнок весил всего 3 килограмма 200 граммов.

Испанские хирурги провели уникальную трансплантацию сердца двухмесячной девочке.

Об этом идёт речь в сюжете ТСН.

Пересадку сердца называют двойным чудом, ведь её впервые сделали столь юной пациентке, да еще и от донора с другой группой крови.

Врожденный порок сердца у Наяре диагностировали до её рождения. На момент операции она весила всего 3 килограмма 200 граммов.

За сутки до хирургического вмешательства ее состояние резко ухудшилось, поэтому девочка не могла ждать совместимого донора. Врачам пришлось идти на риск.

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Автор: Людмила Жерновская