Фаучи напомнил, что по меньшей мере 70 млн американцев имеют право на прививку от коронавируса, "но до сих пор не сделали ее".

Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что в стране не умрет один миллион человек из-за коронавируса, если вакцинируется больше американцев. У Соединенных Штатов есть для этого все возможности.

Как сообщает CNN, Фаучи напомнил, что по меньшей мере 70 млн американцев имеют право на прививку, "но до сих пор не сделали ее".

"Если подавляющее большинство населения будет привито, этого точно не случится", - отметил Фаучи.

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Он также отметил, что данные о целесообразности ревакцинации с использованием вакцин от COVID-19 компаний Moderna и Johnson & Johnson будут получены через несколько недель.

Американские регуляторы уже начали рассматривать вопрос о применении третьей дозы вакцины консорциума Pfizer и BioNTech. Консультативная группа Управления по контролю качества продуктов и лекарств (FDA) рекомендовала третью прививку вакциной Pfizer-BioNTech для людей старше 65 лет или из группы риска, но отказалась поддержать ревакцинацию для более широких слоев населения.

Ранее CNN, ссылаясь на статистику Университета Джона Хопкинса, утверждал, что каждый 500-й американец умер от COVID-19.

Коронавирус: что известно

Автор: Виктория Гордиенко