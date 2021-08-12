Мята - искусственно выведенное растение, которое обладает множеством полезных свойств.

Существует легенда, согласно которой Мента была возлюбленной Аида - повелителя Царства мертвых. Жена Аида возненавидела нимфу за это и решила отравить ее. Она дала покровительнице ручьев и родников волшебный напиток. Когда Мента выпила его, тут же исчезла, а на месте ее тела вырос куст мяты.

Мяту добавляют в блюда, украшают ею десерты и готовят напитки, например, чаи или охлаждающий мохито. Сегодня мы подробно расскажем о полезных свойствах сочного растения.

Мята перечная - полезные свойства, где используют

Растение содержит ментол, который раздражает холодовые рецепторы, нервные и кровеносные сосуды. Они, в свою очередь, расширяются, поэтому человек не так сильно чувствует боль.

Читайте такжеЭкзотический фрукт: польза и вред авокадо, советы, как выбрать спелыйСтабилизировать артериальное давление можно с помощью отвара из мяты. Кроме того, это снадобье улучшает перистальтику кишечника и нормализует процессы пищеварения.

Очень популярны травяные сборы, в составе которых содержится мята. Такие лекарства помогают при гепатите, холецистите и желчекаменной болезни. Более того, в составе мяты есть эфирные масла, которые угнетают действие золотистого стафилококка.

Мята - противопоказания для применения

Использование мяты не так безопасно, как кажется. Она, как и любой лекарственный препарат, имеет свои побочные эффекты и последствия:

аллергия;

снижение либидо у мужчин;

варикоз;

нарушении концентрации внимания.

Мята противопоказана людям с пониженным артериальным давлением. Мята понижает его еще больше, а это чревато множеством проблем со здоровьем.

Что лечит мята - народные рецепты

Отвар из перечной мяты снимает любую боль. К примеру, можно прополоскать им горло во время простуды. Обезболивающий эффект возникает, благодаря охлаждающим свойствам ментола и контролю за кровообращением.

Использование перечной мяты для желудка поможет избежать процессов брожения, уменьшить метеоризм. Хорошо помогает при тошноте, изжоге, боли в области желудочно-кишечного тракта.

Женщины говорят, что мята помогает от цистита. Если взять 2 ложки перечной мяты, залить 0.5 л кипятка, настоять 10-15 минут и принимать по 1 ст.л. 4-5 раз в день, то неприятные симптомы исчезнут. Этот же рецепт помогает при болезненных менструациях.

Острые респираторные инфекции можно лечить отварами из мяты, если у вас нет на нее аллергии. Для этого нужно взять 2 ложки сухих листьев, залить 300 мл кипятка, настаивать 1.5 часа. Принимать по 1 ст.л 4-5 раз в день.

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Автор: Кристина Кащавцева