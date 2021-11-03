Британская ожоговая ассоциация сообщила о резком увеличении количества ожоговых травм.

Дети и подростки попадают в больницы после того, как пытаются изготовить сладости из "Игры в кальмара", ставшей самым популярным сериалом в истории Netflix.

Некоторым из них требуется пересадка кожи, пишет indy100.

14-летний Эйден Хигги из австралийского Сиднея получил ожог ноги третьей степени после того, как пытался нагреть в микроволновке пластиковый стаканчик с сахаром и пищевой содой. По словам матери Эйдена, стаканчик взорвался у сына в руках, когда он достал его из микроволновки, а затем расплавленные пластик и сахар стекли по ноге до голени.

Подросток хотел изготовить сахарное печенье из третьего эпизода сериала "Игра в кальмара". Там участники проходили жестокое испытание "Сахарные соты", в котором нужно было иголкой вырезать фигуру из дальгоны - популярной в Корее сладости.

Читайте такжеПосетитель повздорил с продавцом и поджег магазин "коктейлем Молотова" (видео)Теперь Эйден проходит лечение в детской больнице Вестмида. Там это уже по меньшей мере третий случай, когда несовершеннолетний поступает с ожогами, полученными при попытке изготовить печенье из нашумевшего сериала. Известно также о подобных случаях в Перте и Мельбурне, а челлендж со сладостью активно распространяется в сети по всему миру.

Британская ожоговая ассоциация сообщила о резком увеличении количества ожоговых травм после выхода "Игры в кальмара". Многие пострадавшие нуждались в операциях.

В ассоциации обеспокоены тем, что возраст таких пациентов, прошедших лечение в последнее время, составляет от 11 до 15 лет, некоторым из них требовалась пересадка кожи.

Ранее в США школы стали запрещать детям наряжаться на Хэллоуин в стиле персонажей из "Игры в кальмара". А по мотивам этого популярного сериала уже сняли порнофильм.

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Автор: Катерина Комолова