Действие порнофильма происходит в тех же локациях, что и оригинальный сериал. Однако здесь героев ждут другие "испытания".

Тайваньская студия Royal Asian Studio сняла порнофильм по мотивам сериала "Игра в кальмара", который стал самым популярным на Netflix.

Контентом со съемок поделилась одна из актрис в Instagram.

Авторы завели специальную страницу, где 31 октября состоится релиз ленты. Главные герои предстали в порно-пародии в зеленых костюмах с порядковыми номерами и красных костюмах охранников в масках.

Действие порнофильма происходит в тех же локациях, что и оригинальный сериал. Однако здесь героев ждут другие "испытания".

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"Игра в кальмара" - что за сериал

Сюжет сериала разворачивается вокруг турнира на выживание, в котором участвуют 456 героев, попавших в финансовые трудности. Им предлагают посоревноваться в шести детских играх. Победитель получит 45 миллиардов 600 миллионов вон, однако ставка в этой игре - жизнь.

Главный герой сериала Сон Ки Хун, игрок №456, решается на участие, чтобы погасить долги и сохранить отношения с дочерью.

"Игра в кальмара" построена на постоянной необходимости персонажей делать непростой выбор. Чтобы выжить, они должны объединяться в союзы и предавать. Причем зачастую герои и сами заранее не знают, к чему приведет их решение.

13 октября в Netflix заявили, что южнокорейский сериал "Игра в кальмара" стал самым популярным в истории стриминг-платформы – на тот момент сериал набрал 111 млн просмотров.

Автор: Виолетта Орлова