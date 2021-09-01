По состоянию на 31 августа штамм коронавируса "Альфа" обнаружили в 193 странах и отдельных территориях, штамм "Бета" - в 141 стране, а штамм "Гамма" - в 91 стране.

Всемирная организация здравоохранения сообщает, что штамм коронавируса "Дельта" уже зафиксирован в 170 странах.

Об этом говорится в еженедельном эпидемиологическом обновлении ВОЗ по распространению COVID-19.

По состоянию на 31 августа штамм коронавирус "Альфа" обнаружили в 193 странах и отдельных территориях, штамм "Дельта" - в 170 странах, штамм "Бета" - в 141 стране, а штамм "Гамма" - в 91 стране.

В период с 23 августа по 29 августа было зафиксировано 4,4 млн новых случаев заражения коронавирусной болезнью. За последнюю неделю было зафиксировано более 67 тыс. смертей от COVID-19 (всего на Американских континентах - 22 тыс. 259, в Юго-Восточной Азии - 14 тыс. 010, и в Европе - 12 тыс. 584).

Читайте такжеВ Чехии рекомендуют делать третью прививку от коронавирусаОбщее число задокументированных случаев заражения вирусом составляет около 216 миллионов, а смертей чуть менее 4,5 млн.

Штамм "Дельта" вызывает более сложное течение коронавирусной болезни COVID-19.

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Автор: Виталий Саенко