ВОЗ определила 10 самых заразных инфекций в мире, но ни одна из них до сих пор не привлекла внимание производителей лекарств.

Крупнейшие фармакологические компании мира не готовы к следующей пандемии несмотря на то, что они очень мощно отреагировали на COVID-19. Об этом свидетельствует новый отчет.

Джаясри К Иер возглавляет нидерландскую организацию "Фонд доступа к лекарствам" (Access to Medicine Foundation), которую финансируют правительства Нидерландов и Великобритании. По ее мнению, вирус Нипах, уровень смертельности которого достигает 75%, будет причиной следующей пандемии. Вспышка его распространения уже произошла в Китае, - пишет The Guardian.

"Вирус Нипах - очередная новая инфекционная болезнь, которая вызывает большое беспокойство. Он может вспыхнуть в любой момент. Следующая пандемия может быть устойчивой к любым лекарствам", - сказала Иер.

Читайте такжеFinancial Times: Значение вакцин в уничтожении COVID-19 преувеличеноВирус Нипах способен вызвать острые респираторные проблемы и энцефалит, а также отек мозга. Уровень смертности от него составляет 40-75%. Все зависит от того, где именно произошла вспышка. Его природные носители - крылановые. Вспышки инфекции были зафиксированы в Бангладеш и Индии. Их потенциальной причиной могло стать употребление финикового пальмового сока.

Это лишь одна из 10 инфекций, которые в ВОЗ назвали самой большой угрозой для здравоохранения. И к которым фармакологические корпорации вообще безразличны, - согласно отчету "Фонда доступа к лекарствам". В этом списке также горячка Рифт Валли, а также MERS и SARS. Последние - это респираторные болезни, которые тоже вызывают коронавирусы. Эти инфекции более смертельны, чем COVID-19, но менее заразны.

Между тем, продолжается разработка четырех препаратов против вируса чикунгунья, который разносят комары. В последнее время этот вирус быстро распространялся в Северный и Южной Америках, Африке и Индии. Среди четырех препаратов - вакцина, лекарства и средства для диагностики, разработанные компанией Bayer. В отчете нидерландской организации указано, что предупреждения о том, что новые коронавирусы, скорее всего, создадут глобальную чрезвычайную ситуацию в здравоохранении, звучали годами. Но несмотря на это, фармакологическая индустрия, а также общество в целом, не готовились к пандемии COVID-19.

Читайте такжеУченые утверждают, что из-за пандемии людям не хватает физической активностиРезистентность к антибиотикам тоже несет серьезные риски. Появляются устойчивые к лекарствам супер-инфекции. Этому процессу отчасти способствует нехватка антибиотиков в странах с низкими доходами.

"В вопросе резистентности к антибиотикам, у нас все еще есть препараты, которые до сих пор работают. Но время на разработку заменителей заканчивается. Туберкулез, который мы считали истребленным, становится распространенным в общинах из-за устойчивых к лекарствам штаммов", - сказала Иер.

По ее словам, начало "пандемии резистентности" из-за распространения устойчивых к лекарствам инфекций "неизбежно, если фармакологическая промышленность серьезно не возьмется за разработку заменителей антибиотиков".

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Перевод: Лесь Дымань