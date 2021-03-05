В эксперименте на мышах вакцина помогла иммунитету уничтожить все бактерии на стенках мочевого пузыря. Ученые ожидают, что она способна предупреждать рецидивы цистита.

Инфекции мочевыводящей системы (цистит и другие) – одни из самых распространенных бактериальных инфекций. В течение жизни хотя бы раз с ним сталкивается по меньшей мере 50% женщин. Они имеют рецидивирующее течение в 27-44% случаях.

Частый возбудитель инфекций мочевыводящих путей (ИМП) – кишечная палочка. Для лечения инфекции используют антибактериальные препараты. Несмотря на эффективность, они не могут гарантировать, что болезнь не повторится.

Ученые из Университета Дьюка представили экспериментальную вакцину против ИМП и продемонстрировали ее эффективность на мышах, пишет 24 канал со ссылкой на PNAS.

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Новая вакцина "перепрограммирует" недостаточную реакцию иммунитета в мочевыводящих путях. В предыдущем исследовании ученые анализировали, как организм борется с возбудителем цистита.

Они обнаружили, что иммунная система прилагает усилия, чтобы восстановить поврежденную слизистую оболочку, но "высылает" недостаточно клеток непосредственно для борьбы с инфекцией. Это может быть причиной, почему бактерии остаются на слизистой оболочке после лечения и со временем становятся причиной рецидивов.

В эксперименте новая вакцина способствовала полному уничтожению вредных бактерий на слизистой оболочке мочевого пузыря мышей. Она "учит" иммунную систему бороться с бактериями более эффективно. Ее вводят непосредственно в мочевой пузырь (внутримышечное введение оказалось менее эффективным). В состав вакцины входят антигены кишечной палочки и вещества, которые усиливают работу клеток иммунитета.

Ученые подчеркивают, что отдельные компоненты новой вакцины ранее уже были признаны безопасными для использования на людях. Это может позволить начать ее клинические испытания в скором времени.

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Автор: УНИАН