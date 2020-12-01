В спискезначится мороженое - поскольку его едят как десерт, оно может добавить к основной еде много дополнительных калорий.

У каждого человека свой вариант диеты и того, какая пища для нее необходима. А эти пять продуктов нужно исключить всем, кто хотел бы похудеть.

Читайте такжеТренировка с фитнес-резинкой - 10 лучших упражнений для похуденияКрасное мясо. Говядина, баранина или свинина содержат большое количество белка, необходимого для похудения. Но они также богаты жирами и калориями. Поэтому рекомендуется избегать этих разновидностей красного мяса и заменить его более здоровым белым мясом - курицей.

Мороженое. Содержит большое количество сахара и калорий, которые мешают сбросить лишний вес. Поскольку мороженое едят как десерт, оно может добавить к основной еде много дополнительных калорий, передает medikforum со ссылкой на The Health Site.

Крестоцветные овощи. Такие овощи, как брокколи и цветная капуста, содержат большое количество нерастворимой клетчатки, переваривание которой занимает больше времени. Поэтому лучше избегать их перед сном.

Томатный соус. Он содержит кукурузный сироп с высоким уровнем фруктозы, которая представляет собой подсластитель, сделанный из кукурузного крахмала. Фруктоза оказывает на организм такое же действие, как и обычный сахар. А высокая кислотность соуса также может вызвать изжогу и расстройство желудка.

Шоколад. Темный шоколад может быть более полезным, чем молочный, но и он все же содержит сахар, который может препятствовать процессу похудения. Шоколад также имеет аминокислоту, мешающую нормально расслабляться по ночам.

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Автор: УНИАН