Витамин С естественным образом присутствует в овощах и фруктах, с его помощью обогащают некоторые продукты питания, а также его принимают в виде добавки.
Читайте такжеМедики рассказали о суперпользе апельсинового сокаЧто происходит с телом, если витамин C поступает в организм каждый день.
Исцеление. Витамин C является важным компонентом соединительной ткани. Поэтому достаточное его потребление помогает ранам заживать быстрее. Кроме того, витамин C – антиоксидант. За счет этого он помогает предотвращать повреждение клеток и окислительный стресс.
Красота. Витамин C требуется для биосинтеза коллагена. Вот почему он является ключевым ингредиентом многих средств по уходу за кожей. Достаточное количество коллагена помогает сохранить кожу здоровой и без морщин, передает medikforum.
Рак. Согласно Национальному институту здоровья США, существует множество исследований, подтверждающих, что витамин C помогает предотвратить рак. Большинство исследований обнаружили обратную связь между потреблением витамина C и раком легких, груди, толстой или прямой кишки, желудка, полости рта, гортани или глотки и пищевода.
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