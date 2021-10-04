Речь о новом вирусе зашла на форуме "Наука и технологии в обществе".

В Китае прогнозируют, что в будущем человечество столкнется с новым смертельным так называемым "вирусом Х". Его характеристики на данный момент никому не известны.

С таким предупреждением выступил глава китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Гао Фу на международном форуме "Наука и технологии в обществе", который стартовал 2 октября в онлайн-формате из-за пандемии, пишет DIP.

Говоря об этом вирусе, Гао Фу подчеркнул важность взаимодействия с целью предотвращения его распространения, ведь пандемия короновируса вскрыла целый пласт проблем.

"Мир столкнулся не только с пандемией коронавируса, но и с рядом других проблем, таких как инфодемия, когда актуальная информация и дезинформация переплетаются. Это рождает множество слухов и проблем, которые приходится решать", – отметил специалист.

Читайте такжеВ Белом доме назвали ужасающим количество смертей от коронавируса в США"Для будущего человечества необходимо работать над решением проблемы вместе. В связи с чем я предлагаю "принцип четырех C": сотрудничество (cooperation), соперничество (competition), общение, или обмен информацией (communication), и, наконец, координация, порой и с третьей стороной", – добавил он.

Как сообщалось, недавнее исследование установило, что далеко не все из переболевших COVID-19 имеют иммунитет к вирусу.

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Автор: Катерина Шварц