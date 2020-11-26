Джеймс Вулфенсон был одним из немногих директоров ВБ, который находился на должности два срока.

В США на 86 году жизни умер инвестиционный банкир, девятый президент Всемирного банка Джеймс Вулфенсон.

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Об этом сообщает The Washington Post. По словам сына Вулфенсона Адама, причиной смерти стали осложнения пневмонии.

Свой карьерный путь Джеймс Вулфенсон начинал как продавец кондиционеров.

Вступил в должность Президента Всемирного банка в 1995 году, а в 2000 году Совет директоров одобрил второй его пятилетний срок на должности. Вулфенсон стал третьим в истории лицом, занимавшим должность президента Всемирного банка два срока (после Юджина Блэка и Роберта Макнамары).

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Автор: Дмитрий Захаров